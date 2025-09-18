 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le neveu d'Emmanuel Macron arrêté au Burkina Faso ? Une oeuvre de l'IA

information fournie par France 24 18/09/2025 à 22:54

La rumeur s’est propagée sur les réseaux sociaux : le neveu d’Emmanuel Macron aurait été arrêté au Burkina Faso pour transports de fonds illicites. Les autorités burkinabè auraient retrouvé à bord du jet qui le transportait 3,7 millions d’euros en billets. La vidéo présentée comme preuve est une fiction générée par Intelligence Artificielle.

IA: Intelligence artificielle
Emmanuel Macron

Vidéos les + vues

1

Manifestations: blocage du lycée Maurice Ravel à Paris

information fournie par AFP Video 18 sept.
2

Manifestations: blocage du dépôt de bus à Villeneuve-d'Ascq (Nord)

information fournie par AFP Video 18 sept.
3

Grève du 18 septembre: Retailleau est "odieux" (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 18 sept.
2
4

Manifestation à Marseille : images d'une jeune femme bousculée par des policiers

information fournie par AFP Video 18 sept.
3
5

Manifestations: Bruno Retailleau tient une cellule interministérielle de crise

information fournie par AFP Video 18 sept.
6

Israël : vers des sanctions européennes ?

information fournie par France 24 18 sept.
7

La famille royale et le président Donald Trump écoutent l'hymne national américain à Windsor

information fournie par AFP Video 17 sept.
8

Grèves en France : le début du bras de fer ?

information fournie par France 24 18 sept.
1

Top 5 IA du 11/09/2025

information fournie par Libertify 12 sept.
2

Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
2
3

La taxe Zucman est-elle vraiment dangereuse pour l’économie française ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
17
4

Rubio promet un soutien "indéfectible" à Israël, avant une visite à Doha

information fournie par AFP 15 sept.
19
5

Brésil: Bolsonaro quitte l'hôpital après une intervention médicale

information fournie par AFP Video 14 sept.
6

Frappe israélienne sur un gratte-ciel à Gaza

information fournie par AFP Video 14 sept.
2
7

Le procès des trois "revenantes" de Syrie s'ouvre aux assises à Paris

information fournie par AFP Video 15 sept.
1
8

L'ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Charlie Kirk est celui du suspect, annonce le FBI

information fournie par AFP 15 sept.
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
3

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
4

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août
5

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

information fournie par AFP 20 août
6

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août
7

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
8

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank