La rumeur s’est propagée sur les réseaux sociaux : le neveu d’Emmanuel Macron aurait été arrêté au Burkina Faso pour transports de fonds illicites. Les autorités burkinabè auraient retrouvé à bord du jet qui le transportait 3,7 millions d’euros en billets. La vidéo présentée comme preuve est une fiction générée par Intelligence Artificielle.
Le neveu d'Emmanuel Macron arrêté au Burkina Faso ? Une oeuvre de l'IA
