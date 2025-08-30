Au programme ce matin : Alibaba, Orange , Pernod Ricard , Rémy Cointreau , Schneider. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 29/08/2025
Valeurs associées
|135,100 USD
|NYSE
|+13,00%
|13,900 EUR
|Euronext Paris
|+1,20%
|97,200 EUR
|Euronext Paris
|-3,19%
|52,400 EUR
|Euronext Paris
|-4,12%
|210,050 EUR
|Euronext Paris
|-1,71%
