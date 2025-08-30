 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alibaba, Orange , Pernod Ricard , Rémy Cointreau , Schneider. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
135,100 USD NYSE +13,00%
ORANGE
13,900 EUR Euronext Paris +1,20%
PERNOD RICARD
97,200 EUR Euronext Paris -3,19%
REMY COINTREAU
52,400 EUR Euronext Paris -4,12%
SCHNEIDER ELECTRIC
210,050 EUR Euronext Paris -1,71%

L'offre BoursoBank