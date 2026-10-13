Mahmoud Al-Kronz, 43 ans, entraîne des enfants et des adolescents au taekwondo à Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, au milieu des ruines et dans les conditions éprouvantes liées à la guerre. Après une interruption de trois ans, les élèves ont repris la pratique de leur sport favori, rêvant de participer à des compétitions internationales.
À Gaza, reprise des cours de taekwondo après trois ans d'arrêt
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