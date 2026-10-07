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Trois ans après le 7-Octobre, Israël a transformé Gaza en "lieu inhabitable"

information fournie par AFP Video 07/10/2026 à 18:21

Trois ans après l'attaque du Hamas du 7-Octobre sur Israël, qui a déclenché une vaste offensive à Gaza en représailles, des Gazaouis évoquent leurs conditions de vie désastreuses et expriment leurs espoirs.

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