Frédéric Souillot (FO) : "Le budget du gouvernement est un budget d'austérité"

Le gouvernement défend un déficit ramené à 5 % en 2027, mais les marchés restent extrêmement nerveux face à la dette française, dans un contexte de débats budgétaires explosifs à l’Assemblée nationale. Entre sous indexation des pensions, effort de 45 milliards et critiques sur l’absence de contribution des plus aisés, le budget 2027 cristallise les tensions sociales et politiques. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 13 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
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