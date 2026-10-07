En présence de nombreuses stars, Louis Vuitton a clos mardi à Paris la saison des défilés de prêt-à-porter féminin printemps-été 2027 sur une note de légèreté du tissu et résolument tourné vers le futur, mettant fin à un marathon d'un mois entamé à New York et passé par Londres et Milan.
Mode: le défilé Vuitton donne le dernier mot de la saison
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