Cette bombe à 3.000 milliards qui menace les marchés financiers…

information fournie par Ecorama • 13/10/2026 à 14:10

L’endettement des géants du cloud et de l’IA explose, avec Amazon qui emprunte 5 milliards, Alphabet 25 milliards, et une dette totale estimée à 3.000 milliards pour financer des data centers toujours plus coûteux. La titrisation fait son retour pour sortir une partie de cette dette des bilans, rappelant des mécanismes utilisés avant la crise des subprimes, même si le contexte est différent. Cet endettement massif, concentré dans quelques acteurs technologiques, pourrait devenir une bombe systémique si les revenus de l’IA ne suivent pas le rythme des investissements. L’analyse de Jean Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Ecorama du 13 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.