Cerné par les crises, Lecornu cible la colère sociale et temporise sur les lycéens

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocation concernant la situation dans les lycées, le prix des carburants, la crise agricole et la situation financière de la France, le 7 octobre 2026 à l'hôtel de Matignon, à Paris ( POOL / Dimitar DILKOFF )

Attendu sur la révolte lycéenne et les autres crises qui pourraient s'agréger, Sébastien Lecornu a concentré sa réponse sur la colère sociale en annonçant une baisse à venir des prix à la pompe pour les carburants.

"Nous sommes dans une situation difficile, mais nous ne sommes pas pour autant sans réponse", a assuré le Premier ministre dans une allocution enregistrée et prononcée depuis Matignon - une habitude pour son locataire avare de sa parole.

Le chef du gouvernement a surtout pris des mesures susceptibles d'alléger la pression sur les prix des carburants et de l'électricité qui entament le pouvoir d'achat, thème majeur de la présidentielle.

Il a annoncé qu'il mettrait 10 millions de barils de gazole, issus des stocks stratégiques, à la disposition des distributeurs en France "au prix de revient", assurant que cela permettra une baisse de 12 à 18 centimes du prix du litre à la pompe. Il en discutera prochainement avec les distributeurs à Matignon.

Sébastien Lecornu a également demandé à EDF "de mobiliser au maximum ses capacités de production" pour que les prix de l'électricité n'augmentent pas cet hiver.

Des annonces qui devraient être sans impact sur le budget, à propos duquel Sébastien Lecornu a réitéré son objectif de ramener le déficit public en 2027 à 5% du produit intérieur brut, après un dérapage à 5,4% en 2026.

"Je le dis avec gravité, pas davantage", a-t-il ajouté, désireux de ne pas dramatiser l'enjeu, sachant que les marchés scrutent de près l'adoption du budget, périlleuse faute de majorité à l'Assemblée, et la campagne présidentielle.

Convergence

Le Fonds monétaire international avait alerté mercredi sur une "détérioration durable" du pouvoir d'achat des ménages face à l'inflation alimentée par les guerres.

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), lors d'un entretien avec l'AFP à Singapour, le 7 octobre 2026 ( AFP / Roslan RAHMAN )

Mais les aider contre la flambée des prix de l'énergie "en creusant le déficit" n'est "plus tenable" face à la remontée des taux et coûts d'emprunts, a averti sa cheffe Kristalina Georgieva.

Pour les agriculteurs qui souffrent des conséquences des canicules à répétition de cet été, le Premier ministre a renvoyé à des "nouvelles mesures"" qui seront annoncées jeudi par la ministre Annie Genevard au salon de l'élevage à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme).

Les syndicats agricoles sont unanimement remontés contre le projet de budget qui ne contient pas à leurs yeux le plan de relance promis.

En séparant colère sociale et agricole, le chef du gouvernement cherche-t-il à scinder les réponses pour ne pas laisser coaguler les protestations ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocation concernant la situation dans les lycées, le prix des carburants, la crise agricole et la situation financière de la France, le 7 octobre 2026 à l'hôtel de Matignon, à Paris ( POOL / Dimitar DILKOFF )

Le leader et candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon considère lui que le mouvement des lycéens se transforme déjà en une "crise politique globale", au bénéfice, espère-t-il, de sa formation.

Deux Français sur trois (64%) pensent que le mouvement lycéen pourrait se propager à d'autres secteurs, selon un sondage Elabe paru mercredi.

L'exécutif craint la convergence des colères, si celle de la jeunesse rencontre les mécontentements d'autres secteurs.

"Gagner du temps"

Face à la mobilisation des lycéens, qui ont appelé à manifester à nouveau jeudi et ont demandé à être reçus rapidement à Matignon, il a joué la carte de l'apaisement.

Les forces de l'ordre "n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens", a assuré le Premier ministre. "Nul ne peut être indifférent aux angoisses qu'ils expriment", a-t-il ajouté, en réaffirmant que "les premières décisions" du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a aussi annoncé mercredi matin suspendre l'usage des grenades assourdissantes pour ce mouvement.

Mais faute d'annonce concrète pour les lycéens, la leader écologiste Marine Tondelier y a vu une "stratégie" qui vise à "gagner du temps".

Des poubelles et du mobilier urbain incendiés lors d'une manifestation de lycéens à Paris, le 6 octobre 2026vances. ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Et elle a pointé un Premier ministre qui "organise lui même les prémisses d’une convergence des luttes" pour le 17 octobre, jour d'appels divers à manifester, en réunissant "dans une même allocution les revendications des lycéens, celles des agriculteurs et celles des Français dépendant du prix du carburant".

"Et si nous défilions ensemble ?", a lancé la cheffe des Ecologistes.

Le coordinateur de LFI Manuel Bompard a lui estimé, en le déplorant, que Sébastien Lecornu était "incapable d’annoncer une seule mesure concrète pour répondre à la colère lycéenne".

La candidate du RN Marine Le Pen a quant à elle salué la mobilisation des stocks stratégiques. "Mieux vaut tard que jamais, mais que de temps perdu", a-t-elle écrit sur X.