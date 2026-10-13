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L'Ukraine frappe Yandex : moins de bots, moins d'intox ?

information fournie par France 24 13/10/2026 à 22:03

En une semaine, plusieurs drones ukrainiens ont attaqué des centres de données du géant russe Yandex. De quoi provoquer des pannes d'Internet massives. De nombreux observateurs ont par ailleurs assuré que ces frappes avaient entraîné une baisse d'activité drastique des bots de désinformation du Kremlin. Des affirmations basées sur des graphiques faux ou mal interprétés.

Guerre en Ukraine

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