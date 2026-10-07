"Nous avons des propositions chiffrées que nous allons présenter et c'est pour ça que nous demandons dès la semaine prochaine un rendez-vous avec monsieur le Premier ministre Sébastien Lecornu", déclare Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne (USL), à la sortie d'un rendez-vous avec plusieurs autres représentants d'organisations syndicales chez Philippe Baptiste, le ministre chargé des universités.
Les représentants lycéens et étudiants demandent à être reçus par Lecornu
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