L'Union européenne a salué lundi l'accord annoncé entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
L'UE salue l'accord entre l'Iran et les États-Unis
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