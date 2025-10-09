Alors que la croissance française peine à dépasser le seuil symbolique de 1%, l'intelligence artificielle s'impose comme un espoir technologique capable de redynamiser notre économie. Gains de productivité, transformation des entreprises, impact sur l'emploi… L'IA soulève autant de promesses que de questions. Les explications de Julie Ruiz, journaliste économique au Figaro.fr. Ecorama du 9 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
L’IA peut-elle vraiment doper la croissance française ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
