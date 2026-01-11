Les Birmans commencent à voter pour la deuxième phase d'élections législatives organisées par la junte et largement critiquées à l'international. Dans l'ancienne circonscription de l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, à Kawhmu, des électeurs font la queue pour voter.
Birmanie: ouverture de la deuxième phase des élections législatives organisées par la junte
