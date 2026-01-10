Plusieurs milliers d'agriculteurs manifestaient samedi contre l'accord UE-Mercosur à Athlone, en Irlande. Après plus de vingt-cinq ans de négociations, l'Union européenne a donné son feu vert à l'accord de libre-échange avec le Mercosur vendredi.
Irlande: plusieurs milliers d'agriculteurs dans la rue contre l'accord UE-Mercosur
