Portés par un Mohamed Salah buteur et passeur décisif, les Pharaons ont éliminé le tenant du titre ivoirien aux portes du dernier carré de la compétition. Ils devront battre le Sénégal, mercredi, en demi-finale, pour poursuivre leur quête d'un 8e sacre continental.
CAN 2025 : l'Égypte élimine la Côte d'Ivoire et rejoint le Sénégal en demies
