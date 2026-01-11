Les fidèles se baignent dans l'eau froide pour purifier leur âme et leur corps lors d'un rituel du Nouvel An au sanctuaire Teppozu Inari à Tokyo.
Des fidèles japonais se baignent dans l'eau froide pour purifier leur âme
