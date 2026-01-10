Onde de choc aux États-Unis après la mort de Renée Nicole Good, abattue par un agent de l’ICE lors d’une intervention à Minneapolis. Les autorités évoquent la légitime défense, une version contestée par des élus, dont le maire de la ville Jacob Frey. Un drame qui a donné lieu à des manifestations à Minneapolis, Washington ou encore à New York. Charlotte Recoquillon, chercheuse rattachée à l'Institut Francais de Géopolitique et spécialiste des Etats-Unis, était l'invitée d'Au Cœur de l'Info.
Charlotte Recoquillon: "il y a une escalade de la violence qui est organisée par l'Etat américain"
