Un an après avoir tiré la sonnette d’alarme sur le décrochage économique de l’Europe face aux États-Unis et à la Chine, Mario Draghi déplore devant la Commission européenne la lenteur de l'Union. Un bilan sans appel selon l’ancien président de la BCE : une inaction qui menace à la fois la compétitivité et la souveraineté du continent. Les explications de Béatrice Mathieu, grand reporter à L’Express. Ecorama du 17 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
L’Europe est-elle en train de disparaître de la carte économique mondiale ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
