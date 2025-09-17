 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’Europe est-elle en train de disparaître de la carte économique mondiale ?

17/09/2025

Un an après avoir tiré la sonnette d’alarme sur le décrochage économique de l’Europe face aux États-Unis et à la Chine, Mario Draghi déplore devant la Commission européenne la lenteur de l'Union. Un bilan sans appel selon l’ancien président de la BCE : une inaction qui menace à la fois la compétitivité et la souveraineté du continent. Les explications de Béatrice Mathieu, grand reporter à L’Express. Ecorama du 17 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

  • 14:27

    L'Europe n'invente plus RIEN. Elle est régressive par incompétence à l'image de la médiocrité de ses dirigeants : Mertz, macron, vdl et tous les autres affidés des US

