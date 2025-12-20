À quelques jours de Noël, des milliers de voyageurs se pressent sur les quais de la gare de Lyon pour quitter Paris, dont certains équipés de skis. IMAGES
Vacances de Noël : grand départ à la gare de Lyon
