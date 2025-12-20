Images de la scène après qu'un homme armé d'un couteau a été mortellement touché par un ou plusieurs tirs effectués par la police nationale samedi dans le centre d'Ajaccio (Corse-du-Sud). Selon la police, l'homme de 26 ans menaçait des commerçants et des passants avec un couteau, cours Napoléon à Ajaccio, vers 12H30. IMAGES
Corse: un homme armé d'un couteau tué par la police dans le centre d'Ajaccio
