 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corse: un homme armé d'un couteau tué par la police dans le centre d'Ajaccio

information fournie par AFP Video 20/12/2025 à 15:28

Images de la scène après qu'un homme armé d'un couteau a été mortellement touché par un ou plusieurs tirs effectués par la police nationale samedi dans le centre d'Ajaccio (Corse-du-Sud). Selon la police, l'homme de 26 ans menaçait des commerçants et des passants avec un couteau, cours Napoléon à Ajaccio, vers 12H30. IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Mobilisation agricole: "Une pointe d'espoir de trouver une solution", dit la Coordination rurale

information fournie par AFP Video 19 déc.
2

Ces Français font des routes anti-inondation et des murs anti-sécheresse avec des huîtres

information fournie par France 24 19 déc.
3

Le récap de la semaine du 15/12 au 19/12

information fournie par Libertify 05:00
4

Affaire Christophe Ruggia-Adèle Haenel: le procès en appel se poursuivra le 23 janvier

information fournie par AFP 08:09
3
5

Attentat de Sydney: avant un recueillement national, l'hommage des sauveteurs

information fournie par AFP 09:27
6

CAN-2025: "Je me sens prêt", dit Hakimi avant le match d'ouverture

information fournie par AFP Video 15:36
7

Corse: un homme armé d'un couteau tué par la police dans le centre d'Ajaccio

information fournie par AFP Video 15:28
8

"Bahari-Bora", le premier roman de Steve Aganze sur la survie d’une enfant-soldate en RDC

information fournie par France 24 19 déc.
1

Chili: le nouveau président élu d'extrême droite promet un gouvernement "d'union nationale"

information fournie par AFP 15 déc.
2

Incendie d'un collège à Dijon: "des actes absolument ignobles" (Nuñez)

information fournie par AFP Video 15 déc.
3

Hong Kong : l'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai reconnu coupable d'atteinte à la sécurité nationale

information fournie par AFP 15 déc.
7
4

Explosion mortelle dans l'Ain: une personne toujours recherchée

information fournie par AFP 16 déc.
5

Explosion d'un immeuble dans l'Ain: "115 sapeurs-pompiers sur place" (secours)

information fournie par AFP Video 16 déc.
6

Millau: des agriculteurs déversent des pneus et du lisier devant la sous-préfecture

information fournie par AFP Video 14 déc.
2
7

Chili: une large victoire de l'extrême droite porte José Antonio Kast à la présidence

information fournie par AFP 15 déc.
8
8

Appel à la grève au Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

information fournie par AFP Video 15 déc.
1
1

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
2

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
5

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
7

Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank 18 déc.
1
8

Airbus demande le maintien au sol de 6.000 A320 pour mise à jour d'un logiciel défaillant

information fournie par AFP 29 nov.
5

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank