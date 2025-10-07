 Aller au contenu principal
Jean Peyrelevade : "On n'évitera pas une augmentation d'impôts pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 07/10/2025 à 14:05

À l’heure où Emmanuel Macron donne 48h à Sébastien Lecornu pour bâtir une « plateforme d’action et de stabilité », les interrogations se multiplient : que signifie concrètement cette mission ? Peut-elle éviter une censure du PS et rallier les LR ? Et surtout, que se passera-t-il si elle échoue ? Nomination d’un Premier ministre de gauche, dissolution, référendum, recomposition politique : décryptage des scénarios probables avec Jean Peyrelevade, banquier-conseil et ancien président du Crédit lyonnais, invité de l'émission Ecorama du 7 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

