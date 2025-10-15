Ida Odinga, l'épouse du leader de l'opposition kenyane Raila Odinga, apparaît parmi une foule de personnes en deuil qui se sont rassemblées devant son domicile à Nairobi après son décès lors d'une visite en Inde, selon la police. IMAGES
L'épouse du chef de l'opposition kényane, Odinga, se joint à la foule en deuil à Nairobi
