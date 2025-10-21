A la Une de la presse, ce mardi 21 octobre, l’incarcération, aujourd’hui, de l’ex-président Nicolas Sarkozy, après sa condamnation à cinq ans de prison pour «association de malfaiteurs», dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. L’inquiétude de la presse française et internationale après le cambriolage spectaculaire du Louvre, dimanche. Et le British Museum à l’origine d’une nouvelle polémique entre Londres et Athènes.
Nicolas Sarkozy, "un détenu pas comme les autres"
