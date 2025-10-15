Le gouvernement soumettra en "novembre" au Parlement un amendement proposant la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, affirme Sébastien Lecornu. "Il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la Sécurité sociale dès le mois de novembre", déclare le Premier ministre à l'Assemblée nationale, lors de sa première séance de questions au gouvernement. SONORE
Réforme des retraites: la suspension sera soumise "en novembre" au Parlement (Lecornu)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro