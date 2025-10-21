La suspension des mesures d'âge et de trimestres de la réforme des retraites sera ajoutée au projet de budget de la Sécu par "lettre rectificative" qui sera mise à l'adoption jeudi en Conseil des ministres, annonce le Premier ministre Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale, interrogé par Marine Le Pen (RN), puis Boris Vallaud (PS) lors des questions au gouvernement. SONORE
Retraites: Lecornu annonce "une lettre rectificative" au PLFSS
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro