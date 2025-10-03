Lecornu a-t-il les moyens d’augmenter le pouvoir d’achat des Français ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/10/2025 à 14:05

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, promet de redonner du souffle au pouvoir d’achat des Français dans le budget 2026. Mais en a-t-il vraiment les moyens ? Défiscalisation des heures supplémentaires, baisse ciblée de la CSG pour les bas salaires, réduction de l’impôt sur le revenu pour les couples au SMIC, et retour de la prime de « partage de la valeur » : des mesures qui pourraient rapporter jusqu’à 1.500 euros par an à certains foyers… mais qui pourrait creuser aussi le déficit de la Sécurité sociale. Est-ce une relance crédible ou un pari risqué ? Décryptage avec Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama "On va pas se fâcher" du 3 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com