François Lenglet, journaliste économique et auteur de "Qui sera le prochain maître du monde ?" aux éditions Plon, était l'invité de l'émission Ecorama du 21 octobre 2025, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com. Pour l'éditorialiste, nous nous trouvons au milieu d'un passage de relais entre les Etats-Unis et la Chine.
François Lenglet : "Il ne faut pas compter sur l'Europe pour nous sortir de nos problèmes !"
