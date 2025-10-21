Valérie Pécresse exprime son soutien à Nicolas Sarkozy lors de sa visite à Ermont

Lors d’une visite à Ermont (Val-d’Oise) au lendemain d’une tornade meurtrière, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, exprime son soutien à Nicolas Sarkozy, actuellement incarcéré à la prison de la Santé. « C’est une épreuve très douloureuse pour lui et pour sa famille. Je pense à lui », déclare Valérie Pécresse à la presse. SONORE
