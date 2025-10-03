Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), plus connu sous le nom de « flat tax », est à nouveau au cœur du débat fiscal. Le gouvernement envisagerait de relever ce taux de 30% à 36% sur les revenus du capital (dividendes, intérêts, plus-values). Une mesure qui pourrait rapporter 1,5 milliard d’euros à l’État. Est-ce une nécessité budgétaire ou une menace pour l’épargne ? Réponse avec Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama "On va pas se fâcher" du 3 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Impôts : vers une « flat tax » à 36% pour les épargnants ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
