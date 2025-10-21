L'ascension de l'Everest ou de l'Annapurna reste le Graal pour la plupart des alpinistes, mais ils sont de plus en plus nombreux à partir de manière autonome, sans sherpa ni oxygène, à la conquête des sommets "inconnus" du Népal.
Les alpinistes à l'assaut des sommets méconnus du Népal
