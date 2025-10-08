Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises est partenaire de BoursoBank pour son offre de Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI). Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital revient sur les performances des FCPI de la gamme Dividendes Plus au premier semestre 2025. Il évoque également des investissements stratégiques des FCPI, notamment dans le secteur de la transition écologique.
Le point semestriel sur les FCPI Dividendes plus
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro