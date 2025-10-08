 Aller au contenu principal
Le point semestriel sur les FCPI Dividendes plus

information fournie par BoursoBank 08/10/2025 à 17:10

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises est partenaire de BoursoBank pour son offre de Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI). Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital revient sur les performances des FCPI de la gamme Dividendes Plus au premier semestre 2025. Il évoque également des investissements stratégiques des FCPI, notamment dans le secteur de la transition écologique.

FIP/FCPI

10

