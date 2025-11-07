Lancé en 2023, le programme French Tech 2030 revient avec une nouvelle salve d'entreprises à propulser. Départ de Criteo aux États-Unis, condamnation de Doctolib, fiscalité, financement, rachats en berne… Comment éviter la fuite des talents et des licornes ? Quels leviers pour faire émerger des leaders mondiaux ? Et comment créer une culture entrepreneuriale plus résiliente ? Décryptage des défis de l’écosystème français avec Julie Huguet, directrice générale de la mission French Tech. Ecorama Tic Tech du 7 novembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
Julie Huguet (Mission French Tech) : "Malgré l'instabilité en France, il fait toujours bon entreprendre !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
