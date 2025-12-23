Des pompiers déblaient les lieu d'une explosion qui a détruit un pavillon résidentiel à Magny-les-Hameaux (Yvelines), faisant quatre blessés graves dont trois enfants âgés de 2 à 5 ans. IMAGES
Yvelines: explosion dans un pavillon, quatre personnes grièvement blessés
