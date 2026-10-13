Le roi d'Espagne Felipe VI est arrivé mardi à Ceuta, accueilli par une foule enthousiaste pour cette visite diplomatiquement sensible, deux mois et demi après l'afflux massif de migrants dans cette enclave espagnole du nord de l'Afrique, dont la souveraineté est revendiquée par le Maroc.
Le roi d'Espagne à Ceuta pour une visite sous haute tension diplomatique
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