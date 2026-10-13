Le pape Léon XIV est arrivé mardi à l'hôpital Gemelli de Rome où il doit subir dans l'après-midi une intervention chirurgicale visant à lui retirer un nodule pulmonaire, une opération généralement considérée comme peu risquée par les spécialistes. Cette intervention constitue la première alerte de santé pour le pontife de 71 ans, qui a jusqu'ici affiché une excellente forme depuis son élection à la tête de l'Église catholique, le 8 mai 2025.
Le pape Léon XIV arrive à l'hôpital Gemelli de Rome pour une opération chirurgicale
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