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RDC : Joseph Kabila prend la tête de la rébellion

information fournie par France 24 13/10/2026 à 17:17

C'est un coup de tonnerre dans le ciel congolais. L'ancien président Joseph Kabila prend la tête du Front pour la refondation de la Nation. Il s'agit d'un mouvement politique et militaire car cette nouvelle plateforme englobe l'Alliance Fleuve Congo (AFC) et le Mouvement du 23 Mars (M23) qui contrôle la ville de GOMA depuis janvier 2025. Décryptage avec Stéphane Ballong.

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