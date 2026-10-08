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Top 5 IA du 07/10/2026

information fournie par Libertify 08/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Air Liquide, Chevron, Elis, LVMH, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
168,620 EUR Euronext Paris -0,28%
CHEVRON
205,170 USD NYSE -1,17%
ELIS
21,140 EUR Euronext Paris -2,22%
LVMH
388,450 EUR Euronext Paris +0,74%
THALES
216,400 EUR Euronext Paris -2,74%

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