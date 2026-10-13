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En Australie, des tests d'audition pour lions de mer et otaries dans un zoo

information fournie par AFP Video 13/10/2026 à 15:18

Des otaries et des lions de mer répondent à un test auditif dans le cadre de recherches menées par des chercheurs en Australie sur la manière dont les mammifères marins sont affectés par le bruit d'origine humaine. Les soigneurs animaliers du zoo de Taronga à Sydney (sud-est) ont entraîné deux lions de mer et deux otaries à fourrure à écouter des sons et à appuyer sur une palette lorsqu'elles entendaient un signal sonore.

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