Christine Lagarde a annoncé jeudi qu’elle quittait prématurément son poste à la tête de la Banque centrale européenne pour "avoir la liberté de parole, la liberté d’expression et la liberté de m’engager sur des sujets qui ne relèvent pas de la politique monétaire".
"Je veux avoir la liberté de parole", dit Lagarde qui quitte la BCE
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