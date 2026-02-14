Des centaines de visiteurs se sont réunis à la Cité de l'espace pour assister en direct au décollage de la mission Crew-12 vers la Station spatiale internationale (ISS) dont fait partie l'astronaute française Sophie Adenot.
À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot
