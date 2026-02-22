 Aller au contenu principal
La France décroche trois nouvelles médailles avant la dernière journée des JO 2026

information fournie par France 24 22/02/2026 à 11:15

Océane Michelon a remporté la médaille d'or dans la mass start, dernière épreuve de biathlon des Jeux olympiques, devançant sa coéquipière Julia Simon. Avec le titre en relais mixte des ski-alpinistes Emily Harrop et Thibault Anselmet plus tôt dans la journée, la France compte huit médailles d'or avant la dernière journée des Jeux.

2

