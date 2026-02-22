Océane Michelon a remporté la médaille d'or dans la mass start, dernière épreuve de biathlon des Jeux olympiques, devançant sa coéquipière Julia Simon. Avec le titre en relais mixte des ski-alpinistes Emily Harrop et Thibault Anselmet plus tôt dans la journée, la France compte huit médailles d'or avant la dernière journée des Jeux.
La France décroche trois nouvelles médailles avant la dernière journée des JO 2026
