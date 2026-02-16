 Aller au contenu principal
L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?

information fournie par Ecorama 16/02/2026 à 14:10

Après avoir porté les marchés à des niveaux records, l’intelligence artificielle suscite désormais des interrogations chez les investisseurs. La technologie américaine, moteur de la hausse boursière de ces dernières années, montre des signes de repli tandis que certains secteurs — logiciels, finance, transport ou immobilier commercial, subissent de fortes corrections. Entre craintes de disruption, modèles d’affaires fragilisés et réévaluation des valorisations, les opérateurs de marché semblent changer de psychologie. L’IA peut-elle devenir un facteur de volatilité durable, voire déclencher une correction plus large ? l'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 16 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank