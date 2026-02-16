Après avoir porté les marchés à des niveaux records, l’intelligence artificielle suscite désormais des interrogations chez les investisseurs. La technologie américaine, moteur de la hausse boursière de ces dernières années, montre des signes de repli tandis que certains secteurs — logiciels, finance, transport ou immobilier commercial, subissent de fortes corrections. Entre craintes de disruption, modèles d’affaires fragilisés et réévaluation des valorisations, les opérateurs de marché semblent changer de psychologie. L’IA peut-elle devenir un facteur de volatilité durable, voire déclencher une correction plus large ? l'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 16 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro