Chassés par des inondations dévastatrices de nombreux sinistrés vivent désormais dans la précarité alors que le mois du ramadan vient de débuter.
Dans les zones inondées du Maroc, un ramadan loin des célébrations traditionnelles
