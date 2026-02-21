 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yasmina Asrarguis: "la diplomatie américaine a fait le deuil d'une paix politique au Proche-Orient"

information fournie par France 24 21/02/2026 à 21:34

Alors que les négociations menées cette semaine sur le nucléaire iranien n'ont pas abouti, Donald Trump laisse planer le doute sur une éventuelle intervention en Iran. L'actuelle diplomatie américaine tente de remodeler le Moyen-Orient mais aussi le Proche-Orient en suivant ses intérêts économiques; une approche mise en oeuvre au mépris des réalités du terrain et des idéologies locales, selon la chercheuse Yasmina Asrarguis, autrice de l'ouvrage "Le mirage de la paix" (éds. Passés composés).

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Venezuela: des proches de prisonniers politiques réagissent à l’adoption de la loi d’amnistie

information fournie par AFP Video 20 févr.
2

Le gouvernement britannique envisage de retirer Andrew de la ligne de succession au trône

information fournie par AFP 20 févr.
3

Grèce: au moins trois morts dans un naufrage d'un bateau de migrants

information fournie par AFP 16:53
4

Au 62e Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron face à la colère et aux inquiétudes des agriculteurs

information fournie par France 24 16:45
5

Brésil : L'État de Rio Grande do Sul, pionnier de la recherche en agriculture durable ?

information fournie par France 24 17:08
6

Top 5 IA du 20/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
7

Emmanuel Macron inaugure le Salon de l'agriculture à Paris

information fournie par AFP Video 09:59
8

Marche pour Quentin Deranque: Macron appelle "tout le monde au calme"

information fournie par AFP Video 09:58
1

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

Sophie Adenot à bord de l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par AFP 15 févr.
3

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
4

L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?

information fournie par Ecorama 16 févr.
4
5

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
6

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
7

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
8

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
5
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank