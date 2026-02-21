Alors que les négociations menées cette semaine sur le nucléaire iranien n'ont pas abouti, Donald Trump laisse planer le doute sur une éventuelle intervention en Iran. L'actuelle diplomatie américaine tente de remodeler le Moyen-Orient mais aussi le Proche-Orient en suivant ses intérêts économiques; une approche mise en oeuvre au mépris des réalités du terrain et des idéologies locales, selon la chercheuse Yasmina Asrarguis, autrice de l'ouvrage "Le mirage de la paix" (éds. Passés composés).
Yasmina Asrarguis: "la diplomatie américaine a fait le deuil d'une paix politique au Proche-Orient"
