En Gironde, en vigilance orange, "la décrue se poursuit lentement", observent les autorités, malgré des débordements importants de la Garonne par endroits. Selon la préfecture, 700 foyers restent privés d'électricité et le réseau d'eau potable est "fortement perturbé" dans des communes du sud du département.
Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest
