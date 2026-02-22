Derrière de larges portraits de Quentin Deranque et encadrées par de nombreux policiers, plus de 3.000 personnes, dont de nombreux militants d'ultradroite, ont défilé samedi à Lyon, réclamant "justice" pour leur "camarade", battu à mort par des membres de l'ultragauche.
À Lyon, l'ultradroite rend hommage au "camarade" Quentin Deranque
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro