 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Lyon, l'ultradroite rend hommage au "camarade" Quentin Deranque

information fournie par AFP Video 22/02/2026 à 12:51

Derrière de larges portraits de Quentin Deranque et encadrées par de nombreux policiers, plus de 3.000 personnes, dont de nombreux militants d'ultradroite, ont défilé samedi à Lyon, réclamant "justice" pour leur "camarade", battu à mort par des membres de l'ultragauche.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Grèce: au moins trois morts dans un naufrage d'un bateau de migrants

information fournie par AFP 21 févr.
2

Au 62e Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron face à la colère et aux inquiétudes des agriculteurs

information fournie par France 24 21 févr.
3

Brésil : L'État de Rio Grande do Sul, pionnier de la recherche en agriculture durable ?

information fournie par France 24 21 févr.
4

Liban: touché par une frappe israélienne, le Hezbollah appelle à la "résistance"

information fournie par AFP 21 févr.
1
5

À Rennes, rassemblement pour Quentin Deranque et contre-manifestation antifasciste

information fournie par France 24 21 févr.
1
6

Droits de douane: furieux, Trump contre-attaque et impose une nouvelle taxe mondiale

information fournie par AFP Video 21 févr.
2
7

"Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultradroite", dit le maire Grégory Doucet

information fournie par AFP Video 21 févr.
8

Au Salon de l'agriculture, les cloches et la viande mais pas les vaches

information fournie par AFP 21 févr.
1

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

Sophie Adenot à bord de l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par AFP 15 févr.
3

L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?

information fournie par Ecorama 16 févr.
4
4

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
5

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
6

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
7

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
5
8

Trump avertit que Kiev doit négocier "rapidement", avant des pourparlers avec la Russie

information fournie par AFP Video 17 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank