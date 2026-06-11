La région de Belfast a été le théâtre pour la deuxième nuit consécutive de violences localisées, après une attaque au couteau pour laquelle un réfugié soudanais a été inculpé.
Irlande du Nord: nouvelle nuit de manifestations
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