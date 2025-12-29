Des avions de chasse taïwanais décollent de la base aérienne de Hsinchu alors que l'île autonome réagit aux "importantes" manoeuvres militaires annoncées par la Chine. La Chine a déclaré qu'elle mènerait des exercices de tir réel le lendemain dans cinq zones situées dans les eaux et l'espace aérien proches de l'île. IMAGES
Des avions de chasse taïwanais décollent de la base aérienne de Hsinchu
