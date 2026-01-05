Après un rebond limité du CAC 40 en 2025, la question de son rattrapage face aux autres indices européens se pose. L’année pourrait être marquée par des mouvements plus irréguliers, entre incertitudes sur la rentabilité des investissements dans l’IA et décisions monétaires à venir. La nomination du futur président de la Fed par Donald Trump constitue un autre facteur clé, susceptible d’influencer l’orientation des taux et le comportement des marchés. L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 5 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
En 2026, une quatrième année de hausse consécutive pour les marchés boursiers ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
