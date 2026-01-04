Guinée, la Cour suprême confirme la victoire de Mamadi Doumbouya à la présidentielle

En Guinée, Mamadi Doumbouya est élu définitivement président de la République. Les résultats définitifs de l’élection présidentielle ont été proclamés ce dimanche par la Cour suprême. Arrivé au pouvoir à la suite d’un coup d’État contre le régime d’Alpha Condé, le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya va désormais diriger la Guinée pour un mandat de sept ans.
